Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede

15 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:08

Dünyanın en büyük açık hava festivali gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'ya Will Smith damga vurdu. Karakteri gibi giyinen Oscar'lı oyuncu, Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi. No Doubt grubu ise yıllar sonra sahne aldı.

NO DOUBT YILLAR SONRA COACHELLA'DA BULUŞTU

No Doubt adlı müzik grubu 1986 yılında yılında kuruldu. Kaliforniya'da kurulan grup yıllarca en çok dinlenenler listesinin yer alırken, grup zamanla dağıldı. Son olarak 2015 yılında sahne alan grup, Coachella'da buluştu. 'Don't Speak' şarkısını yeniden seslendiren grup üyeleri 90'lı yıllara ait kıyafetlerle sahneye çıktı.

WILL SMITH, HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük festivali Coachella'da sürpriz isimler sahne aldı. Oscar ödül töreninde arkadaşına attığı tokatla adından söz ettiren Will Smith, hayranlarına Coachella sahnesinde sürpriz yaptı.

J Balvin'in performansı esnasında "Men in Black" kostümüyle sahne alan Smith, 1997 tarihli Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi.

COACHELLA'YA ÜNLÜ AKINI