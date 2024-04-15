15 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:08
Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede
Dünyanın en büyük Açık Hava Festivali Coachella’ya bu yıl birbirinden ünlü isimler konuk oldu. Rihanna, Taylor Swift, Shakira ve Megan Fox gibi isimler eğlencede birbirinden ilginç kıyafetlerle poz verirken, asıl sürprizi 90’lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yaptı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Dünyanın en büyük açık hava festivali gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'ya Will Smith damga vurdu. Karakteri gibi giyinen Oscar'lı oyuncu, Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi. No Doubt grubu ise yıllar sonra sahne aldı.
NO DOUBT YILLAR SONRA COACHELLA'DA BULUŞTU
WILL SMITH, HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI
ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük festivali Coachella'da sürpriz isimler sahne aldı. Oscar ödül töreninde arkadaşına attığı tokatla adından söz ettiren Will Smith, hayranlarına Coachella sahnesinde sürpriz yaptı.
J Balvin'in performansı esnasında "Men in Black" kostümüyle sahne alan Smith, 1997 tarihli Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi.
COACHELLA'YA ÜNLÜ AKINI
Kaynak: TGRT Haber