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15 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:08

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede

Dünyanın en büyük Açık Hava Festivali Coachella’ya bu yıl birbirinden ünlü isimler konuk oldu. Rihanna, Taylor Swift, Shakira ve Megan Fox gibi isimler eğlencede birbirinden ilginç kıyafetlerle poz verirken, asıl sürprizi 90’lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yaptı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Coachella&#039;ya ünlü akını! 90&#039;lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede

Dünyanın en büyük açık hava festivali  gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'ya Will Smith damga vurdu. Karakteri gibi giyinen Oscar'lı oyuncu, Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi. No Doubt grubu ise yıllar sonra sahne aldı. 

NO DOUBT YILLAR SONRA COACHELLA'DA BULUŞTU 

No Doubt adlı müzik grubu 1986 yılında yılında kuruldu. Kaliforniya'da kurulan grup yıllarca  en çok dinlenenler listesinin yer alırken, grup zamanla dağıldı. Son olarak 2015 yılında sahne alan grup, Coachella'da buluştu. 'Don't Speak' şarkısını yeniden seslendiren grup üyeleri 90'lı yıllara ait kıyafetlerle sahneye çıktı.  
Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 1. Resim
 

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 2. Resim

WILL SMITH, HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI 

ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük festivali Coachella'da sürpriz isimler sahne aldı. Oscar ödül töreninde arkadaşına attığı tokatla adından söz ettiren Will Smith, hayranlarına Coachella sahnesinde sürpriz yaptı.

J Balvin'in performansı esnasında "Men in Black" kostümüyle sahne alan Smith, 1997 tarihli Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi.

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 3. Resim

 

COACHELLA'YA ÜNLÜ AKINI 

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 4. Resim

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 5. Resim

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 6. Resim

Coachella'ya ünlü akını! 90'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra sahnede - 7. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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