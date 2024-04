Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat: Dün babamı ziyarete gidemedim ama o geldi

11 Nisan 2024 13:12 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:12

Pis Yedili, Harem ve Uykusuzlar Kulübü gibi yapımlarda rol alan efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde babasıyla ilgili duygusal mesaj yayınladı.

"TAM KARŞIMDA OTURUYORDU"

Babası Cüneyt Arkın'ın fotoğraflarını paylaşan Murat Arkın, Ramazan Bayramı'nda duygusal bir yazı paylaştı. Arkın, "Dün babamı ziyarete gidemedim, ama o geldi. Tam karşımda oturuyordu. Üzerinde yine portakalı ikiye ayırıp kabuğuyla zevkle yediğini saklamayan, lekeli beyaz atleti, onun üzerinde bir türlü vaz geçemediği, şu an odamda asılı hala baba kokan hırkası, bacakları yazın dahi olsa üșüdüğü için her daim örttüğü pikesi, yüzünde dünyaları aydınlatan gülümsemesi vardı. Saçları en temiz beyaz, hafif yana taralı. Az önce yine matematik soruları çözmüş, belli. Belki yine bir soruda takıldı. "Murat şuna bir bak ya" demek için geldi belki. Kurşun kalemi elinde. Masada kağıt yok. Gene masaya yazmış. Annemin "Fahrettin, orada kağıtlar var" dediğini duyuyorum." dedi.



Babasıyla olan hatıralarını tek tek anlatan Arkın, "Babam bana bakıyor. Konuşmuyor ama sesini duyuyorum. "Murat sevdiğini belli etmez, söylemez o" diyor. Bir an duraksayıp "bu kez değil" diyorum içimden. Sonra dünyaları sarsacak, tarifi imkansız bir iç titremesiyle, okşarcasına "Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, değil mi? " deyiveriyorum. Bu fotoğraftaki günü hatırlattı bana. Yanıma gelip öpmemişti, koklamıştı adeta. "Murat güzel bir film koy izleyelim yahu" demişti. Malkoçoğlu Ölum Fedailerini izlemiştik." sözleriyle duygusal bir mesaj yayınladı. Paylaşıma Filiz Akın'dan da yorum yaptı.