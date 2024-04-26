Demet Akalın'dan Zuhal Topal itirafı: 10 yıldır küs

26 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:10

Şarkıcı Demet Akalın, sunucusu olduğu programda itirafta bulunarak bir dönem çok sık görüştüğü Zuhal Topal'ın kendisiyle konuşmadığını belirterek neden küs olduklarını ilk kez açıkladı.

DEMET AKALIN İLE ZUHAL TOPAL'IN KÜS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Demet Akalın, sunucusu olduğu 'Gel Konuşalım' programında, bir dönem yakın arkadaşı olduğu Zuhal Topal ile ilgili yıllar sonra itirafta bulundu. Akalın, Topal’ın kendisiyle 10 senedir konuşmadığını belirterek, "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki... Benim yine böyle bir gecem... Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim. Sen daha anneme söylemeden" falan... Özür diledim. Şimdi gördüğünde merhaba demiyor, bir kere cenazede selam verdim, havada kaldı. Bir daha asla, tövbe." dedi.