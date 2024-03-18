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18 Mart 2024 18:57 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:57

Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar dizisine set ziyareti

Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, Kızıl Goncalar'a set ziyaretinde bulundu. Hep birlikte fotoğraf yayınlayan oyunculara beğeni yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Demet Evgar&#039;dan Kızıl Goncalar dizisine set ziyareti

Başrolünde Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, pazartesi günleri yayınlanan Kızıl Goncalar'a set ziyaretinde bulundu. 

BAHAR'DAN KIZIL GONCALAR'A SET ZİYARETİ 

Demet Evgar Kızılcık Şerbeti dizisinde Hasna rolüyle yer alan yakın arkadaşı Selen Öztürk'e set ziyaretinde bulundu. Dizinin oyuncularıyla fotoğraf paylaşan oyuncunun neşesi, tüm sete yansıdı. 

Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar dizisine set ziyareti - 1. Resim

 

Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar dizisine set ziyareti - 2. Resim

Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar dizisine set ziyareti - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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