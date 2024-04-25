Dilan Polat ve Engin Polat aylar sonra ilk kez göz göze geldi! Gözyaşları sel oldu

25 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:01

Dilan ve Engin Polat çifti, fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin ‘azmettirme’ suçundan hakim karşısına çıktı. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat ile göz göze geldi ve gözyaşlarına boğuldu. Dilan ve Engin Polat’ın kızı Nilda Polat, Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı.

DİLAN VE ENGİN POLAT AYLAR SONRA GÖZ GÖZE

Duruşma salonuna getirilen Engin ile Dilan Polat çifti uzun bir aranın ardından ilk kez göz göze geldi. Dilan Polat beyaz tişört giyerken, Engin Polat ise siyah takımı ile hakim karşısına çıktı. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldi ve gözyaşlarına boğuldu. Yan yana geldikleri an çift el ele tutuştu.

AYLIK GELİRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kimlik tespiti sırasında Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine ‘Serbest meslek’ şeklinde cevap verdi. Mahkeme hakiminin nasıl bir serbest meslek demesi üzerine Polat, ‘Kozmetik şirketlerim var’ derken aylık gelir sorusuna ise "200 bin lira" cevabını verdi.