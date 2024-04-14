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14 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:21

Dilan Polat'a bir dava daha! 'Hatırlamıyorum' savunması işe yaramadı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı sebebiyle tutuklu olan Dilan Polat’a bir dava daha açıldı. Sosyal medya fenomenin tutuklanmadan önce A. A.’ya küfredip tehdit ettiği ortaya çıktı. Polat, 'Hatırlamıyorum' dese de dava açıldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Dilan Polat&#039;a bir dava daha! &#039;Hatırlamıyorum&#039; savunması işe yaramadı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'a tutuklanmadan önce bir kadına attığı mesaj sebebiyle bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, "Hatırlamıyorum" dese de hakkında 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

DİLAN POLAT'A BİR DAVA DAHA 

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, tutuklanmadan önce sosyal medya fenomeni A. A. ile yaşadığı tartışma mahkemeye taşındı. Polat mesajında, "S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" yazdı. Mesajların görsellerini alan A. A., avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu. Dilan Polat 'Hatırlamıyorum' dese de dava açıldı. 

Dilan Polat'a bir dava daha! 'Hatırlamıyorum' savunması işe yaramadı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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