Dilan Polat'ın mahkemesi sonrası Banu Parlak'a çirkin saldırı

25 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:28

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan davada hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Banu Parlak'ın avukatı duruşma sonrası ünlü fenomene saldırı gerçekleştiğini belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

MAHKEME ÇIKIŞI BANU PARLAK'A SALDIRDI

Banu Parlak’ın Avukatı Yalçın Tok Duruşma sonunda Banu Parlak’a iki kişinin tükürdüğünü belirterek “Bir örgüt soruşturması var. Onunla birleştirme kararı verildi. Duruşma salonundan çıktığımızda iki tane benim tanımadığım ama fenomen olduğunu iddia eden iki kişi Banu hanıma tükürerek hakaret ettiler. Onlar hakkında da hemen suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

"ÇOK YORULDUM, ÇOK SIKILDIM"

Duruşma sonrası açıklama yapan Banu Parlak, "Çocuğumun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten sosyal medya fenomeni Banu Parlak, “Çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum. Tutukluluklarının devamına karar verildi. Adalete güveniyoruz. Kumpas kumpas deniliyor. Bakın benim bunu yapma kudretim yok. Artık insanların gözünden bu algıyı oluşturmaktan vazgeçsinler. Kendilerini mağdur gösterip beni kötü göstermeye çalışmalarından çok yoruldum çok sıkıldım” dedi.