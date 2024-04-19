Dilan ve Engin Polat çifti hakkında flaş gelişme! Vergi kaçırma suçundan tahliye

19 Nisan 2024 08:01 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 08:32

Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve haftalarca konuşulan sosyal medya fenomeni Polatlar soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Dilan - Engin Polat çifti Kasım ayında “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Polat çifti hakkındaki soruşturma henüz tamamlanmazken bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliyelerini istedi.

VERGİ USUL KANUNA MUHALEFET SUÇUNDAN TAHLİYE

Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATLARI DUYURDU

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kaya, X hesabından "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından Masak son değerlendirme beklenmektedir." diye yazdı.