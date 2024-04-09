09 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:40
Dilan ve Engin Polat sosyal medya takibini bırakmadı! Yapılan yoruma suç duyurusu
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu olan Dilan ve Engin Polat kendileri hakkında yapılan 'Kelepçeli lamalar' yorumu için suç duyurusunda bulundu. Polat çiftinin cezaevinde de sosyal medya takibini bırakmadıkları görüldü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sosyal medya kullanıcısının Dilan ve Engin Polat'ı kastederek "Kelepçeli lamagiller suç örgütü" şeklinde yorum yapması sonrası fenomen çift suç durusunda bulundu.
DİLAN VE ENGİN POLAT'TAN SUÇ DUYURUSU
Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; S.Y., 1 Kasım 2023 tarihinde şahsi hesabından Polat ailesini kastederek "Kelepçeli lamagiller suç örgütü" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Polat çifti yorum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Savcılık, sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını belirtti. Bu nedenle de dosyaya takipsizlik kararı verildi.
Kaynak: TGRT Haber.com