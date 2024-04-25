Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

25 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:09

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti, fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Hakim Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat'ın hazırlanan iddianamede 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi, diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları istendi. Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.