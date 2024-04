Dünyaca ünlü şarkıcı SZA'dan Filistin'e destek mesajı

18 Nisan 2024 15:34 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:34

Good Day, Saturn, Nobody Gets Me gibi şarkılarla tanınan SZA, konserinde Filistin'e destek verdi. Oyuncu sözleriyle binlerce beğeni aldı.

ÜNLÜ ŞARKICI SZA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

ABD'li şarkıcı SZA adıyla tanınan Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de verdiği konserde 'Filistin'e özgürlük' sloganı attı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler de SZA'ya alkışlarıyla destek verdi.