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18 Nisan 2024 15:34 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:34

Dünyaca ünlü şarkıcı SZA'dan Filistin'e destek mesajı

Grammy ödüllü şarkıcı SZA, verdiği konserde Filistin'e destek verdi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Dünyaca ünlü şarkıcı SZA&#039;dan Filistin&#039;e destek mesajı

Good Day, Saturn, Nobody Gets Me gibi şarkılarla tanınan SZA, konserinde Filistin'e destek verdi. Oyuncu sözleriyle binlerce beğeni aldı. 

ÜNLÜ ŞARKICI SZA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI 

ABD'li şarkıcı SZA adıyla tanınan Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de verdiği konserde 'Filistin'e özgürlük' sloganı attı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler de SZA'ya alkışlarıyla destek verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı SZA'dan Filistin'e destek mesajı - 1. Resim

Dünyaca ünlü şarkıcı SZA'dan Filistin'e destek mesajı - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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