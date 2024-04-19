Duygu Nebioğlu iddia etti! Ümit Besen'den Müge Anlı aracılığıyla açıklama geldi

19 Nisan 2024 15:28 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:28

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da ünlü biri olduğunu açıklamasının ardından ilk olarak Uğur Dündar DNA testi vermiş ve çıkan sonuca göre, Dilara'nın babasının olmadığı anlaşılmıştı. Bugün yayınlanan Müge Anlı programında şarkıcı Ümit Besen'in adının geçmesinin ardından ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi.

METİN AKPINAR'IN 'BABALIK' DAVASINDA ÜMİT BESEN İDDİASI

Müge Anlı, ortaya atılan iddiaların ardından Ümit Besen'in açıklamasını canlı yayında okudu. Besen, bahsi geçen kadını tanımadığını, olaylarla uzaktan yakından bir ilişkisinin olmadığını ifade etti. Besen, böyle bir olayda adının geçmesinin bile kendisini rahatsız ettiğini belirtti.