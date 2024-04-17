Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Duygu Nebioğlu'nun ablası ortaya çıktı! Uğur Dündar detayı gözden kaçmadı
17 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:23

Duygu Nebioğlu'nun ablası ortaya çıktı! Uğur Dündar detayı gözden kaçmadı

Metin Akpınar’ın öz kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, ‘Ablamın babası da ünlü bir gazeteci’ diyerek çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Uğur Dündar’ın olayla ilgili DNA testi yaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü bir gazetecinin kızı olduğu iddia edilen Dilara G.’nin ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Duygu Nebioğlu&#039;nun ablası ortaya çıktı! Uğur Dündar detayı gözden kaçmadı

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişinin gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia edilmişti. Uğur Dündar'dan yalanlama gelirken, Nebioğlu'nun ablası da ortaya çıktı. 

DUYGU NEBİOĞLU'NUN ABLASININ İLK FOTOĞRAFI ÇIKTI 

Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara isimli kadının görüntüsü ilk kez ortaya çıktı. Dilara'yı görenler "Cidden benziyor", "Uğur Dündar'a benzettim" yorumları geldi.

Duygu Nebioğlu'nun ablası ortaya çıktı! Uğur Dündar detayı gözden kaçmadı - 1. Resim

UĞUR DÜNDAR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ 

Uğur Dündar sosyal medya hesabından "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle mahkemenin karara bağlandığını duyurdu. 

Duygu Nebioğlu'nun ablası ortaya çıktı! Uğur Dündar detayı gözden kaçmadı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...