Duygu Nebioğlu'nun ablası ortaya çıktı! Uğur Dündar detayı gözden kaçmadı

17 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:23

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişinin gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia edilmişti. Uğur Dündar'dan yalanlama gelirken, Nebioğlu'nun ablası da ortaya çıktı.

DUYGU NEBİOĞLU'NUN ABLASININ İLK FOTOĞRAFI ÇIKTI

Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara isimli kadının görüntüsü ilk kez ortaya çıktı. Dilara'yı görenler "Cidden benziyor", "Uğur Dündar'a benzettim" yorumları geldi.

UĞUR DÜNDAR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Uğur Dündar sosyal medya hesabından "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle mahkemenin karara bağlandığını duyurdu.