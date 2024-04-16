Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu için duygusal mesaj

16 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:39

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020 tarihinde mücadele ettiği lenfomaya sebebiyle kaybetti. Şallı, oğlunun ölüm yıl dönümünde üzüntüsünü dile getirdi.

EBRU ŞALLI HAYATINI KAYBEDEN OĞLUNU ANDI

Ebru Şallı, oğlunun ölüm yıl dönümünde oğluna olan özlemini dile getirdi. Şallı, sosyal medya paylaşımında, "Ömürlük sarılma ... Ben hep seninleyim hep" notunu düştü.

Seren Serengil de Ebru Şallı'nın paylaşımının altında "Ah ebru o evi poncigi beraber yemek yerken sana olan düşkünlüğünu hepsini görmüş olmak hep aklıma sana geldiğim o zamanı ve poncigi getiriyor o kadar anliorum ki Allah sabır versin o bir melekti bu dünyaya fazla melekti" dedi.