16 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:59
Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı
Etimesgut Belediye Başkanı olan Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart yerel seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak Ankara Etimesgut'ta CHP'den belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını da kıydı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, İLK NİKAHINI KIYDI
Behzat Ç.'nin sevilen oyuncusu Erdal beşikçioğlu, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikahını kıydı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu'na yorum ve beğeni yağdı.
Kaynak: TGRT Haber