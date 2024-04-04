Erdal Beşikçioğlu ilk yapacağı projeleri anlattı! Vali filmi detayı dikkat çekti

04 Nisan 2024 23:40 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 23:40

Etimesgut'ta tam 203 bin oy alarak başkan seçilen Erdal Beşikçioğlu bugün mazbatasını alarak göreve başladı. İlk projelerinden bahseden Erdal Beşikçioğlu'nun "Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş." diyerek oynadığı karaktere atıfta bulundu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU İLK PROJELERİNİ ANLATTI

Mazbata töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Beşikçioğlu, ilk projelerinden bahsetti. Öğrenci yurdu yapılması gerektiğine değinen Beşikçioğlu, "Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız. Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız. Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda." dedi.

"VALİ FİLMİNDEK GİBİ"

Paylaşımında oynadığı Vali filmine de değinen oyuncu, "Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak. Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş." dedi.