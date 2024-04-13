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13 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 20:51

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç.'nin çekim tarihi belli oldu 

CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen Erdal Beşikçioğlu, oyunculuk kariyerini de ilerletmeye devam ediyor. Başrolünü üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni sezon çekim tarihi de belli oldu. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

31 Mart yerel seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen oyuncu ve sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun izlenme rekorları kıran Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun çekileceği tarih belli oldu. 

Dizinin çekim yeri hakkında seçildikten sonra açıklama yapan Beşikçioğlu, "Diziyi Etimesgut sokaklarında halkla beraber çekeceğiz, halktan yardımcı oyuncular seçeceğiz." demişti. 

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç.'nin çekim tarihi belli oldu  - 1. Resim

YENİ SEZON ÇEKİMİ NE ZAMAN? 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. Sezonu 7 Aralık 2023 tarihinde seyirciyle buluşan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin devamı yine Blu TV ekranlarında olacak. 

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç.'nin çekim tarihi belli oldu  - 2. Resim

Gelen ilk haberlere göre dizinin çekimlerinin sonbaharda yapılacağı öğrenildi. 

Kaynak: TGRT Haber
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