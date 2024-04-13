Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç.'nin çekim tarihi belli oldu 

13 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 20:51

31 Mart yerel seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen oyuncu ve sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun izlenme rekorları kıran Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun çekileceği tarih belli oldu.

Dizinin çekim yeri hakkında seçildikten sonra açıklama yapan Beşikçioğlu, "Diziyi Etimesgut sokaklarında halkla beraber çekeceğiz, halktan yardımcı oyuncular seçeceğiz." demişti.

YENİ SEZON ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. Sezonu 7 Aralık 2023 tarihinde seyirciyle buluşan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin devamı yine Blu TV ekranlarında olacak.

Gelen ilk haberlere göre dizinin çekimlerinin sonbaharda yapılacağı öğrenildi.