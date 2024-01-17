Erkan Kolçak Köstendil'e eşinden ve oyuncu arkadaşlarından sürpriz kutlama

17 Ocak 2024 17:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:31

Erkan Kolçak Köstendil, dün gece Gayrettepe'de bir mekanda eşi Cansu Tosun'un sürpriz partisi ile 41'inci yaşını kutladı. Köstendil’in rol arkadaşları Deniz Baysal ve Devrin Yakut da organizasyonda yer alırken, Sitare Akbaş ve Baysal’ın eşi Barış Yurtçu da yer aldı.

"SAÇLARIM BEYAZLADI"

Yeni yaşı hakkında konuşan oyuncu, "40 kere kutladım doğum günümü, 41. kere kutluyorum. 'Neler değişti?' diye soracak olursanız saçlarımız beyazladı. Çalışarak güzel vakit geçirdim. Yazdıklarımızdan ve yaptıklarımızdan geriye bir iki güzel şey kalması beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ancak bizi en heyecanlandıran an Marsel ile olduğumuz anlar" dedi.