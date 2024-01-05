Erkan Petekkaya ve Aras Bulut İynemli maziye götürdü! İki isim Atatürk galasında buluştu

05 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:09

Vizyona girmeden büyük ses getiren Atatürk filminin ikinci filminin galası önceki gün gerçekleşti. Tüm ekip galada hazır bulunurken, Erkan Petekkaya ve Aras Bulut İynemli'nin buluşması ses getirdi. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya, Atatürk filminde bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşılan kareye ise beğeni yağdı.

İKİ OYUNCUYU MAZİYE GÖTÜRDÜ

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya yıllar sonra buluştu. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayça Bingöl ve Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki oyuncuları yıllar sonra buluştu. Dizide baba-oğul karakterlerini oynayan iki isim Atatürk galasında buluştu.

İKİ İSİM GALADA BULUŞTU

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Ara Bulut İynemli Mete; rolüyle Erkan Petekkaya ise Ali karakteriyle yer aldı. Dizide baba-oğul karakterlerini oynayan iki isim Atatürk galasında buluştu. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Erkan Petekkaya ile Aras Bulut İynemli, bu anı fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı. Petekkaya fotoğrafa " Tebrikler Arascımmmm başarıların daim olsun" notunu düştü.