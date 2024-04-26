Eski hali gündem olmuştu! 'Estetik' sorusu Sıla Türkoğlu'nu sinirlendirdi

26 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:19

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu, yüzü olduğu markanın davetinde estetikle ilgili açıklama yaptı.

SILA TÜRKOĞLU'NDAN ESTETİK AÇIKLAMASI

Bir markanın yüzü olan Sıla Türkoğlu markanın davetinde muhabirlerin sorularını cevapladı. Eski fotoğrafları ortaya çıkan Türkoğlu, hiçbir işlem yaptırmadığını belirterek "Ben bunu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum" dedi.