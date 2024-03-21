Evlenmeleri bekleniyordu! Yabani dizisinin Alaz'ı ile Selena'nın Kıvılcım'ından üzen karar

21 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:27

Başrolünde Eda Ece ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Pis Yedili dizisinde tanışan ve 2020 yılında nişanlanan Bertan Asllani ile Hazal Şenel ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

EVLENMELERİ BEKLENİYORDU, AYRILIK KARARI ALDILAR

2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Hazal Şenel Salça, Bertan Asllani ise Bertan rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun süredir beraber olan çift 2020 yılında nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen çift, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Ayrıldıkları öne sürülen ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.