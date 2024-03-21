21 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:27
Evlenmeleri bekleniyordu! Yabani dizisinin Alaz'ı ile Selena'nın Kıvılcım'ından üzen karar
Yabani dizisinde Alaz karakteriyle yer alan Bertan Asllani ile Selena dizisinde oynadığı Kıvılcım rolüyle fenomen olan Hazal Şenel ayrılık kararı aldı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Eda Ece ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Pis Yedili dizisinde tanışan ve 2020 yılında nişanlanan Bertan Asllani ile Hazal Şenel ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.
EVLENMELERİ BEKLENİYORDU, AYRILIK KARARI ALDILAR
2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Hazal Şenel Salça, Bertan Asllani ise Bertan rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun süredir beraber olan çift 2020 yılında nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen çift, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Ayrıldıkları öne sürülen ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: TGRT Haber.com