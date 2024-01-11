Fatih dizisinin setinde yangın çıktı, set ekibi hastaneye kaldırıldı
Fatih dizisinin platosunda çıkan yangın set ekibini korkuttu. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Serkan Çayoğlu’nun Fatih rolüyle başrolde yer aldığı Fatih dizisinin setinde yangın çıktı. Dün gece 00.15 sıralarında çıkan yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatih dizisinin Hadımköy’deki platosunda dün gece 00.15 sıralarında yangın çıktı. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’i oynadığı dizinin setinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürüldü.
ÇALIŞANLAR HATANEYE KALDIRILDI
Ekibin paydos ettiği saatlerde çıkan yangın nedeniyle set ekibi dumandan etkilendi. Maddi hasarın yaşandığı yangın sonrası dumandan etkilenen çalışanlar hastaneye götürüldü. Bir gün ara verilen çekimlere kısa süre içinde yeniden başlanacağı öğrenildi.