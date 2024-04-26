26 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:26
Fatih Ürek, 100 milyon TL'ye satışa çıkardığı evini ilk kez paylaştı
Her paylaşımı olay olan Fatih Ürek, 100 milyon TL’ye satışa çıkardığı malikanesiyle günlerce konuşulmuştu. Aylardır satışta olan 5 katlı evini ilk kez paylaşan Ürek’in mutfak dekorasyonu takipçilerini ikiye böldü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Şarkıcı Fatih Ürek, aylardır satışta olan evinin kapılarını ilk kez açtı. Havuzlu, 5 katlı evindeki dekorasyonu dikkat çeken Ürek'in malikanesi sosyal medyada ilgi gördü.
FATİH ÜREK, 100 MİLYON TL'LİK EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI
Aramızda Kalmasın programına katılan Fatih Ürek, 5 katlı malikanesinin kapılarını ilk kez paylaştı. 100 milyon TL'ye satışa çıkardığı evindeki her kat ayrı bir daire gibi olan malikanede en dikkat çeken yerlerden biri ise mutfak oldu. Sade renklerden oluşan evin büyüklüğü izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, bir ev büyüklüğündeki havuz, yüzlerce yorum aldı.
Kaynak: TGRT Haber