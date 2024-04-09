Filiz Akın'dan 'Gülecek halde değilim' sözleriyle Arefe Günü paylaşımı

09 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 22:25

Kulağının üst kısmındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi altında olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevenlerini endişelendirdi.

FİLİZ AKIN'DAN AREFE GÜNÜ PAYLAŞIMI

81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı Arefe günü mesajında; "Aslında hiç o kadar gülecek halde değilim. Ama olsun bir arefe gününe daha 'merhaba' diyebilmenin şükrüyle olabileceği kadar iyi bir gün dilemeye çalışıyorum… İlaçların arasından" dedi. Akın'ın yayınladığı videoda güçlükle nefes aldığı ve yanında bir sürü ilaç kutularının olduğu görüldü.