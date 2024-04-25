Finale 5 bölüm kala Yargı'ya ödüllü oyuncu

25 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:41

Son olarak 90. bölümü yayınlanan Yargı dizisi 95. bölümle ekrana veda edecek. 3 sezondur yayınlanan dizinin heyecanla beklenen finaline usta oyuncu dahil oldu.

YARGI'YA SÜRPRİZ İSİM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi 5 bölüm sonrası ekranlara veda edecek. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı diziye ödüllü aktör Ruhi Sarı dahil olacak. Dizinin son bölümlerine konuk olacak oyuncu, Ilgaz’a (Kaan Urgancıoğlu) yönelik operasyonu gerçekleştirecek. “Yargı” yeni bir değişiklik olmazsa 26 Mayıs’ta ekrana veda edecek.