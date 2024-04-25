25 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:41
Finale 5 bölüm kala Yargı'ya ödüllü oyuncu
Başrolünde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi 5 bölüm sonra final yapacak. Dizinin finaline kısa süre kala ödüllü oyuncu Ruhi Sarı kadroya dahil oldu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Son olarak 90. bölümü yayınlanan Yargı dizisi 95. bölümle ekrana veda edecek. 3 sezondur yayınlanan dizinin heyecanla beklenen finaline usta oyuncu dahil oldu.
YARGI'YA SÜRPRİZ İSİM
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi 5 bölüm sonrası ekranlara veda edecek. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı diziye ödüllü aktör Ruhi Sarı dahil olacak. Dizinin son bölümlerine konuk olacak oyuncu, Ilgaz’a (Kaan Urgancıoğlu) yönelik operasyonu gerçekleştirecek. “Yargı” yeni bir değişiklik olmazsa 26 Mayıs’ta ekrana veda edecek.
Kaynak: TGRT Haber