Gamze Özçelik'in Hindistan paylaşımına beğeni yağdı

13 Mart 2024 21:30 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:30

Dünyanın dört bir tarafına giden Gamze Özçelik, burada ihtiyaç sahibi insanlarla buluşup sorunlarına çözüm buluyor. AFAD ile ortak çalışan Özçelik, Ramazan öncesi Gazze'ye yapılacak yardımları tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizerken, Özçelik'in Hindistan paylaşımı büyük beğeni yağdı.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN HİNDİSTAN PAYLAŞIMI

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte ülke ülke gezerek yardım götüren Gamze Özçelik, deprem bölgelerine götürdüğü yardımlarla gönülleri feth etmişti. Sosyal medya hesabından 1,5 milyon takipçisi olan Gamze Özçelik, Hindistan'a gittiği anları paylaştı. Halkla birlikte iftar yapan Özçelik, binlerce beğeni aldı.