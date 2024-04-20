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20 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:42

Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu'na özlemini dile getirdi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden yönetmen eşi Türker İnanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu&#039;na özlemini dile getirdi

‘Bay Sinema’ lakaplı 87 yaşındaki oyuncu Türker İnanoğlu, 2 Nisan tarihinde kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Sanat dünyasını büyük üzüntüye sokan ölümün ardından Bubikoğlu, eşine olan özlemini paylaştı. 

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN EŞİNE ÖZLEM 

Gülşen Bubikoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybeden eşine olan özlemini dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bubikoğlu, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil." notunu düştü. 

Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu'na özlemini dile getirdi - 1. Resim

Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu'na özlemini dile getirdi - 2. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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