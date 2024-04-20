Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu'na özlemini dile getirdi

20 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:42

‘Bay Sinema’ lakaplı 87 yaşındaki oyuncu Türker İnanoğlu, 2 Nisan tarihinde kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Sanat dünyasını büyük üzüntüye sokan ölümün ardından Bubikoğlu, eşine olan özlemini paylaştı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN EŞİNE ÖZLEM

Gülşen Bubikoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybeden eşine olan özlemini dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bubikoğlu, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil." notunu düştü.