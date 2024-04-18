18 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:09
Gündüz belediye başkanı, akşam oyuncu! Erdal Beşikoğlu sevenlerinin karşısında
Yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevinin ardından ilk kez tiyatro sahnesine çıktı. Bir Delinin Hatıra Defteri oyununa devam eden oyuncunun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yüzde 56,61 oy alan Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı seçildi. Belediye görevinin yanı sıra oyunculuk görevini de yürüten Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro oyununa da devam ediyor.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÜNDÜZ BELEDİYE BAŞKANI, AKŞAM OYUNCU
Belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro çalışmalarını da ihmal etmiyor. Beşikçioğlu, Ankara Congresium'da 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro oyunu sonrası beğeni toplayan Beşikçioğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: TGRT Haber