Gündüz belediye başkanı, akşam oyuncu! Erdal Beşikoğlu sevenlerinin karşısında

18 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:09

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yüzde 56,61 oy alan Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı seçildi. Belediye görevinin yanı sıra oyunculuk görevini de yürüten Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro oyununa da devam ediyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÜNDÜZ BELEDİYE BAŞKANI, AKŞAM OYUNCU

Belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro çalışmalarını da ihmal etmiyor. Beşikçioğlu, Ankara Congresium'da 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro oyunu sonrası beğeni toplayan Beşikçioğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.