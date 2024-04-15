Hakan Ural gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi: Hazmedemiyorlar

15 Nisan 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:13

Neler Oluyor Hayatta? programında sunuculuk yapan Hakan Ural, son olarak İran ile İsrail gerilimi hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gelen yorumlar hakkında ilk kez konuşan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"DÜŞÜNCELERİMİN HALKLA KARŞILIK BULMASINI HAZMEDEMİYORLAR"

Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” derken, “Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar” diyerek gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi.

"SEÇİMDEN SONRA GÖRÜŞLERİM DEĞİŞMEDİ"

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteklediğini açıklayan Hakan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğini belirterek, seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.







