İran'ın İsrail'e saldırısını yorumlayan Hakan Ural'a ünlü isim tepki gösterdi

14 Nisan 2024 09:29 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:26

Dilan Polat'a bir dava daha! 'Hatırlamıyorum' savunması işe yaramadı

Dilan Polat'a bir dava daha! 'Hatırlamıyorum' savunması işe yaramadı

Hafta içi her gün canlı yayında ekranlarda olan Hakan Ural, İran’ın İsrail’e 238 adet kamikaze dronuyla saldırmasını yorumlamasıyla sosyal medyanın diline düştü.

İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRMASINI YORUMLAYAN HAKAN URAL'A ÜNLÜ İSİMDEN TEPKİ

İsrail kaynakları, İran'ın 238 adet kamikaze dronuyla saldırıya başladığını duyurdu. Savaşın başladığı saatlerde canlı yayında yaşananları yorumlayan Ural, tepki topladı.

Yunus Günçe de sosyal medya hesabından yaşanan olayları yorumlayan Hakan Ural hakkında, "Bitmişiz lan biz bitmişiz biz! Hakan Ural televizyonda Orta Doğu, İran, İsrail, Filistin, Gazze konuşuyorsa... Bitmişiz! Net!" dedi.