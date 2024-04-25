Hastanelik olan Tuvana Türkay, sevenlerini korkuttu

25 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:50

Bu sezon Karanlıktan Kaçış ve Fuad yapımlarıyla yeni sezonda seyircisiyle buluşacak Tuvana Türkay, hastaneden yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

TUVANA TÜRKAY HASTANELİK OLDU

Hastane odasından paylaşım yapan oyuncu Tuvana Türkay, "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" sözleriyle takipçilerini uyardı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 İstanbul doğumlu Tuvana Türkay, 2009-2010 yılları arasında yer aldığı Ayrılık adlı diziyle oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra peş peşe Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.