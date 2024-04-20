İzel - Çelik - Ercan grubu yeniden dağıldı! Ünlü şarkıcı ateş püskürdü

20 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:29

İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi gibi ünlü isimlerden oluşan grup 1992 yılında ayrılık kararı almıştı. Tekrar bir araya gelerek konser veren grubun tekrar ayrıldığını duyuran İzel, arkadaşlarına ateş püskürdü.

İZEL - ÇELİK- ERCAN GRUBU TEKRAR DAĞILDI

30 yıl aradan sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan konser maratonuna da başlamıştı. İzel, Ercan'ın patronluk tavrından rahatsız olduğu için tekrar ayrıldıklarını duyurdu.