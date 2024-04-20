20 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:50
İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez görüntülendi
Türkücü İzzet Yıldızhan’ın kameralardan sakladığı 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı. Konservatuar mezunu olan Ajda Yıldızhan katıldığı davette dikkatleri üzerine çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın yıllardır kameralardan uzak tuttuğu eşi ilk kez ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan ile birlikte davete katılan Ajda Yıldızhan, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
İZZET YILDIZHAN'IN EŞİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor. İlk kez kameralara takılan Ajda Yıldızhan'a 'Güzel kadın', 'Eşi çok güzelmiş' 'Kadın çok asil duruyor' şeklinde yorumlar yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber