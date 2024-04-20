Tgrt Haber
Haberler>Magazin>İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez görüntülendi
20 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:50

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez görüntülendi

Türkücü İzzet Yıldızhan’ın kameralardan sakladığı 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı. Konservatuar mezunu olan Ajda Yıldızhan katıldığı davette dikkatleri üzerine çekti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İzzet Yıldızhan&#039;ın 23 yıllık eşi ilk kez görüntülendi

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın yıllardır kameralardan uzak tuttuğu eşi ilk kez ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan ile birlikte davete katılan Ajda Yıldızhan, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 

İZZET YILDIZHAN'IN EŞİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor. İlk kez kameralara takılan Ajda Yıldızhan'a 'Güzel kadın', 'Eşi çok güzelmiş' 'Kadın çok asil duruyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez görüntülendi - 1. Resim

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez görüntülendi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...