Kadir İnanır'dan sevindiren haber! Ziyaretçi kabullerine başlayacak

25 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:12

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Kadir İnanır, inme geçirdiği için apar topar ameliyata alınmıştı. Tedbir amaçlı entübe edilen Kadir İnanır'ın son sağlık durumunun iyi olduğu ve belli koşullarda 1 hafta sonra ziyaretçi kabul edebileceği belirtildi.

KADİR İNANIR, ZİYARETÇİ KABULLERİNE BAŞLAYACAK

Geçirdiği inme sonucu bir süre entübe edilen Kadir İnanır, normal odaya alındı. Başak bir hastanede tedavisi devam eden usta oyuncunun sağ kolunda oluşan sorun nedeniyle fizik tedavi süreci devam ediyor. Yüzünde hiçbir sorun olmayan İnanır'ın sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Bir hafta sonra belli kriterler içinde ziyaretçi kabul edebilecek.

KADİR İNANIR'IN TABURCU EDİLDİĞİ HABERİNE JÜLİDE KURAL'DAN YALANLAMA

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural; 'Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' diyerek usta oyuncunun hastaneden taburcu olmadığını belirtti.