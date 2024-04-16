Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ buluştu! İki ismin verdiği poza beğeni yağdı!

16 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:55

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 2 yaşına bastı. çift açık alanda kutlama organize etti. Tanem Sivar, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Duygu Sarışın ve Sinem Kobal gibi ünlü isimlerin katıldığı kutlamaya Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yan yana verdiği poz damga vurdu.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE KIVANÇ TATLITUĞ'UN KARESİNE BEĞENİ YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin 2. yaş gününde danslarıyla ilgi odağı oldu. Oğlunu sırtından indirmeyen oyuncu, gelen konuklarla da tek tek ilgilendi. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kenan İmirzalıoğlu ile verdiği pozu Sinem Kobal, "Boys" notuyla paylaştı.