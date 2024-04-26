Kenan Işık'ın ilk rolü ortaya çıktı! Gençlik karesine yorum yağdı

26 Nisan 2024 09:59 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:19

Sunucu ve oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda girdiği saunada dengesini kaybederek başını çarpmıştı. 10 senedir komada olan Işık’ın ortaya çıkan gençlik karesi binlerce beğeni ve yorum aldı.

KENAN IŞIK'IN İLK ROLÜ ORTAYA ÇIKTI

10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. 10 komada olan Işık'ın son sağlık durumunu Işık'ın yakın arkadaşı spor yorumcusu Ozan Zeybek, paylaşmıştı. Zeybek, "Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor." dedi. Ünlü oyuncu ve sunucunun rol aldığı 1986 yapımı Sızı'dan ilk kare ortaya çıktı.