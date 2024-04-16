Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğluna lüks araç aldığı iddialarına açıklık getirdi

16 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:50

Kenan Sofuoğlu oğlunun doğum gününde süslenmiş şekilde lüks aracı oğluna hediye etti. Çıkan iddialara açıklık getiren Sofuoğlu, aracın bir arkadaşına ait olduğunu belirterek '5 yaşındaki oğluna lüks hediye' iddialarını yalanladı.

KENAN SOFUOĞLU İDDİALARA CEVAP VERDİ

2. Sayfa programına bağlanan Kenan Sofuoğlu, "Bu araç bizim değil bir arkadaşımızın. O da arabasını süsleyip doğum gününde Zayn kullansın diye piste getirdi" dedi. Kullandığı araçlarla dikkat çeken Zayn'in hediyeyi gördüğü andaki sevinci kameralara yansımıştı.