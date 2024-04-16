16 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:50
Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğluna lüks araç aldığı iddialarına açıklık getirdi
Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn' lüks otomobil hediye ettiği iddialarını yalanladı. Aracın kendisine ait olmadığını paylaşan Sofuoğlu, işin aslını paylaştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kenan Sofuoğlu oğlunun doğum gününde süslenmiş şekilde lüks aracı oğluna hediye etti. Çıkan iddialara açıklık getiren Sofuoğlu, aracın bir arkadaşına ait olduğunu belirterek '5 yaşındaki oğluna lüks hediye' iddialarını yalanladı.
KENAN SOFUOĞLU İDDİALARA CEVAP VERDİ
2. Sayfa programına bağlanan Kenan Sofuoğlu, "Bu araç bizim değil bir arkadaşımızın. O da arabasını süsleyip doğum gününde Zayn kullansın diye piste getirdi" dedi. Kullandığı araçlarla dikkat çeken Zayn'in hediyeyi gördüğü andaki sevinci kameralara yansımıştı.
Kaynak: TGRT Haber