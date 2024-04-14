Kenan Sofuoğlu'ndan 5 yaşındaki oğluna ultra lüks hediye! Ağızları açık bıraktı

14 Nisan 2024 16:49 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:49

Küçük yaşta, babası gibi bir motosikletçi olmak için çalışan Zayn Sofuoğlu, geçtiğimiz gün 5 yaşına girdi. Kenan Sofuoğlu'nun oğlunun doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, oğluna aldığı hediye ile de ağızları açık bıraktı.

KENAN SOFUOĞLU'NDAN 5 YAŞINDAKİ OĞLUNA LÜKS ARABA

Babası gibi motosikletçi olma yolunda ilerleyen Zayn, geçtiğimiz yıl, motosiklet kazası geçirmişti. Ağlamayan başlayan Zayn'i babası Kenan Sofuoğlu teselli etti ve sonra ise oğluyla yarıştı. Sofuoğlu bu yıl ise 5 yaşına basan oğluna lüks araba hediye etti.