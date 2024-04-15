Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyen yarışmacı stüdyoyu terk etti

15 Nisan 2024 14:08 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:08

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 25 yaşındaki Yağmur Ateş, joker hakkını kullanarak iki şıkka indirdiği soruda yanlış cevap verince elendi. Teşekkür ederek stüdyoyu terk eden yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE

Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programında bir soruda yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, yanlış şıkkı işaretleyince elendi. Olayı tebessümle karşılayan Ateş, "Teşekkür ederim" diyerek stüdyodan ayrıldı.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya "Gidiyor musun?" diyerek seslenirken izleyiciler kahkahalara boğuldu. İmirzalıoğlu yarışmacıdan geri gelerek veda konuşması yapmasını istedi. Ödülünü alan yarışmacı kısa konuşmasından sonra oradan ayrıldı.