Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı barajı geçemedi! Elendiği soru şaşırttı

22 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:16

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının son bölümünde, izleyicileri ve yarışmacıları şaşırtan bir durum yaşandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ŞAŞIRTAN ANLAR

Dün yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Bursa'dan yarışmaya katılan Ayla Can, ikinci soruda elenerek herkesi şaşırttı. Yarışmada 'Halis muhlis ne demektir?' şeklindeki sorunun şıkları arasında

A- Tam anlamıyla

B- Belki

C- Aşağı yukarı

D- Bir ihtimal Doğru

yer aldı. Doğru cevap ise 'Tam anlamıyla' iken yarışmacı 'Aşağı yukarı' cevabını verdi.