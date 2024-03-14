Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha övgüleri topladı! Nezaketine yorum yağdı

14 Mart 2024 00:08 - Güncelleme : 14 Mart 2024 00:15

Oğlu Kurt Efe ile birlikte mekan çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü montuyla kapatırken, muhabirlere karşı nezaketli davranışı takdiri topladı.

KIVANÇ TATLITUĞ ÖVGÜLERİ TOPLADI

Muhabir Online tarafından görüntülenen ve mekan çıkışı oğlu kucağındayken röportaj vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Daha sonra yapalı mı" diyerek muhabirlerde müsade istedi. Ünlü oyuncunun kibar teklifini geri çevirmeyen muhabirler anında röportajı sonlandırdı. Sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un nezaketine yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Nezaket başka bir şey", "Gerçek ünlü işte" gibi yorumlar yağdırdı.