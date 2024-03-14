Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha övgüleri topladı! Nezaketine yorum yağdı
14 Mart 2024 00:08 - Güncelleme : 14 Mart 2024 00:15

Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha övgüleri topladı! Nezaketine yorum yağdı

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin final olmasının ardından vaktinin çoğunu eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe geçiriyor. Mekan çıkışı kucağında oğluyla görüntülenen oyuncu, kibarlığıyla alkışları bir kez daha topladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com

Oğlu Kurt Efe ile birlikte mekan çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü montuyla kapatırken, muhabirlere karşı nezaketli davranışı takdiri topladı.

KIVANÇ TATLITUĞ ÖVGÜLERİ TOPLADI 

Muhabir Online tarafından görüntülenen ve mekan çıkışı oğlu kucağındayken röportaj vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Daha sonra yapalı mı" diyerek muhabirlerde müsade istedi. Ünlü oyuncunun kibar teklifini geri çevirmeyen muhabirler anında röportajı sonlandırdı. Sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un nezaketine yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Nezaket başka bir şey", "Gerçek ünlü işte" gibi yorumlar yağdırdı. 

Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha övgüleri topladı! Nezaketine yorum yağdı - 2. ResimKıvanç Tatlıtuğ bir kez daha övgüleri topladı! Nezaketine yorum yağdı - 1. Resim

 

 

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...