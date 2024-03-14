14 Mart 2024 00:08 - Güncelleme : 14 Mart 2024 00:15
Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha övgüleri topladı! Nezaketine yorum yağdı
Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin final olmasının ardından vaktinin çoğunu eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe geçiriyor. Mekan çıkışı kucağında oğluyla görüntülenen oyuncu, kibarlığıyla alkışları bir kez daha topladı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Oğlu Kurt Efe ile birlikte mekan çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü montuyla kapatırken, muhabirlere karşı nezaketli davranışı takdiri topladı.
KIVANÇ TATLITUĞ ÖVGÜLERİ TOPLADI
Muhabir Online tarafından görüntülenen ve mekan çıkışı oğlu kucağındayken röportaj vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Daha sonra yapalı mı" diyerek muhabirlerde müsade istedi. Ünlü oyuncunun kibar teklifini geri çevirmeyen muhabirler anında röportajı sonlandırdı. Sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un nezaketine yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Nezaket başka bir şey", "Gerçek ünlü işte" gibi yorumlar yağdırdı.
Kaynak: TGRT Haber.com