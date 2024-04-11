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11 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:09

Kıyafetleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Cannes'dan ayrılamadı

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Cannes’da düzenlenen kutlamalara katıldı. Dizide Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek kıyafetleriyle çok konuşulurken, tatil fotoğraflarıyla ise beğeni aldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kıyafetleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti&#039;nin Nilay&#039;ı Cannes&#039;dan ayrılamadı

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Cannes’da düzenlenen partiye ve basın toplantısına kendine has giyim tarzıyla katılmıştı.  Oyuncu, aldığı kararla tatilini uzattı ve sosyal medyadan yeni kombinlerini paylaşmaya başladı. 

FEYZA CİVELEK TATİLİNE DEVAM EDİYOR 

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Feyza Civelek Cannes'da kıyafetiyle eleştiri almıştı. Tüm oyuncular Türkiye'ye geri dönüş yaparken, Civelek Cannes'da kalmaya devam etti. Annesi Melis Civelek ile tatiline devam eden oyuncu, sosyal medya paylaşımları devam etti.   Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin senaryosunu da yazan annesi Melis Civelek’le 2 gün daha Cannes’da kalacak oyuncu cumartesi günü başlayacak dizisinin çekimleri nedeniyle dönüş yapacak.  

Kıyafetleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Cannes'dan ayrılamadı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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