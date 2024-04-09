Kızılcık Şerbeti oyuncuları barıştı! Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nu övgü yağmuruna tuttu

09 Nisan 2024 21:38 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:38

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör Cannes'a giderek röportaj verdi. Büyük ilgi gören oyunculardan Doğukan Güngör partnerini öve öve bitiremedi.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI BARIŞTI

Dizinin ilk sezonunda sevgili oldukları iddia edilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün bir süredir küs olduğu iddia edilmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör, ekipçe gittikleri Cannes'da rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'nu öve öve bitiremedi. Güngör'ün bu davranışı 'Buzlar eridi' dedirtti.