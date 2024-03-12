Kızılcık Şerbeti'nde bomba iki ayrılık!

12 Mart 2024 21:04 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:04

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni haftada iki bomba ayrılık yaşanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE İKİ FLAŞ AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak 54. bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul rolünü oynayan Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi oynayan genç oyuncu Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek. İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği belirtildi.