Kızılcık Şerbeti”nde Sıla Türkoğlu’nun partneri belli oldu

14 Mart 2024 21:35 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:35

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu dahil olacak. Cuma günleri yayınlanan dizinin yeni bölümlerine Doğa karakterinin partneri olarak Kaan Taşaner dahil olacak.

SILA TÜRKOĞLU'NUN PARTNERİ KAAN TAŞANER OLDU

Gazeteci Birsen Alltuntaş'ın haberine göre; Bu hafta 55. bölümü yayınlanacak Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Kaan Taşaner dahil oldu. Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa karakterinin partneri olarak diziye dahil olacak Kaan Taşaner, zengin iş insanı olarak 57. Bölümde hikâyeye dahil olacak. Oynayacağı karakterin adı henüz netleşmeyen Taşaner rol için provalara başlayacak.