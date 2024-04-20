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20 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:00

Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gözden kaçmadı

Dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yapılan çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı. Görkem karakterinin annesinin ölümünde eve gelen sağlık çalışanlardan birinin gülümsemesini izleyiciler fark etti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Cuma günü izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 59. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide dikkatlerden kaçan hatayı izleyiciler fark etti. 

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ ÇEKİM HATASI GÖZDEN KAÇMADI

Başrolünde  Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Görkem karakterinin annesi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin geldiği sırada oyunculardan birinin sahnede gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. 

Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gözden kaçmadı - 1. Resim

Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gözden kaçmadı - 2. Resim

Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gözden kaçmadı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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