Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sahnelerinin azaltılması hakkında ilk kez konuştu
14 Nisan 2024 16:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:27

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sahnelerinin azaltılması hakkında ilk kez konuştu

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sıla Türkoğlu, son bölümlerde sahnelerinin azaltıldığı iddiaları hakkında konuştu. Cannes dönüşü muhabirlerin sorularını cevaplayan Türkoğlu, “Gayet memnunum halimden” yorumunu yaptı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kızılcık Şerbeti&#039;nin Doğa&#039;sı Sıla Türkoğlu, sahnelerinin azaltılması hakkında ilk kez konuştu

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer ala oyuncunun, son bölümlerde rolünün azaltıldığı iddia edildi. Başarılarını kutlamak için Cannes’a giden dizinin oyuncularından Sıla Türkoğlu, havalimanında muhabirlerin sorularını cevapladı.

SILA TÜRKOĞLU, İDDİALAR HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU 

Cannes dönüşü havalimanında muhabirlerin “Dizide geri planda kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusunu cevaplayan Sıla Türkoğlu, "Yo gayet memnunum halimden. Kurslara gidiyorum, bir şeyler yapıyorum. Haftanın 2 günü sete gidiyorum geri kalan bana kalıyor, işimizdeyiz gücümüzdeyiz" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sahnelerinin azaltılması hakkında ilk kez konuştu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
Hazine'den 2 ihale iki doğrudan satış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...