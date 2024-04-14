Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sahnelerinin azaltılması hakkında ilk kez konuştu

14 Nisan 2024 16:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:27

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer ala oyuncunun, son bölümlerde rolünün azaltıldığı iddia edildi. Başarılarını kutlamak için Cannes’a giden dizinin oyuncularından Sıla Türkoğlu, havalimanında muhabirlerin sorularını cevapladı.

SILA TÜRKOĞLU, İDDİALAR HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Cannes dönüşü havalimanında muhabirlerin “Dizide geri planda kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusunu cevaplayan Sıla Türkoğlu, "Yo gayet memnunum halimden. Kurslara gidiyorum, bir şeyler yapıyorum. Haftanın 2 günü sete gidiyorum geri kalan bana kalıyor, işimizdeyiz gücümüzdeyiz" dedi.