Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'undan veda mesajı

16 Mart 2024 00:53 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:53

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Müjde Uzman gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine sonradan Ertuğrul rolüyle dahil olan Kayra Şenocak, dizinin bu akşam yayınlanan bölümünden sonra diziye veda ettiğini belirterek duygusal bir mesaj yayınladı.

KAYRA ŞENOCAK'TAN VEDA MESAJI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, “Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bu gün uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç… Doldurdum gene heybemi gidiyorum… Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum… Çok yakın zamanda yeni yollarda bambaşka heyecanlarla yeniden karşılaşacağız… O zamana kadar iyi bakın kendinize…Hoşçakal Ertuğrul İslamoğlu..” ifadelerine yer verdi. Setten birçok kamera arkası görüntülerini de paylaşan oyuncuya binlerce yorum geldi.