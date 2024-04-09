Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in ağzı kulaklarında: Acayip mutluyum

09 Nisan 2024 23:33 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:33

Başrolünde Barış kılıç, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne Giray rolüyle dahil olan Kaan Taşaner, ekibe kısa sürede uyum sağladı.

"ACAYİP MUTLUYUM"

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekrana dönen Kaan Taşaner geçtiğimiz gün sevgilisi Seray Dura ile görüntülendi. Kaan Taşaner, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi ilk kez konuşarak, “Sete gidip geliyorum. Acayip mutluyum. İnanılmaz, çok tatlı bir ekip. Uzun zamandır bir aradalar ve işlerinde ustalaşmışlar. Bende onlara dahil oldum, onlarda kabul ettiler. Keyifli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.