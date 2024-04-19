Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, Sıla Türkoğlu’nun hayranlarına cevap verdi

19 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:35

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu fanlarından birçok mesaj aldığını belirten dizinin Görkem'i Özge Özacar, kendisine yapılan eleştiriler hakkında ilk kez konuştu. Özacar'ın tavrı sosyal medyada dikkat çekti.

ÖZGE ÖZACAR, SILA TÜRKOĞLU'NUN HAYRANLARI HAKKINDA KONUŞTU

Sıla Türkoğlu'nun fanları tarafından mesaj yağmuruna tutulan oyuncu, gelen tepkilere "O insanlar da Sıla'nın olur bir başkasının olur hiç fark etmez. Sevdiklerinden destek olmak istiyorlar. Oradaki tepki de Özge olarak değil, benden ziyade karaktere." sözleriyle cevap verdi.