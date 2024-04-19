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19 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:35

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, Sıla Türkoğlu’nun hayranlarına cevap verdi

Kızılcık Şerbeti dizisine bu sezon Görkem karakteriyle dahil olan Özge Özacar, dizide Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu'nun hayranlarından aldığı eleştiriler hakkında konuştu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, Sıla Türkoğlu’nun hayranlarına cevap verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu fanlarından birçok mesaj aldığını belirten dizinin Görkem'i Özge Özacar, kendisine yapılan eleştiriler hakkında ilk kez konuştu. Özacar'ın tavrı sosyal medyada dikkat çekti. 

ÖZGE ÖZACAR, SILA TÜRKOĞLU'NUN HAYRANLARI HAKKINDA KONUŞTU 

Sıla Türkoğlu'nun fanları tarafından mesaj yağmuruna tutulan oyuncu, gelen tepkilere "O insanlar da Sıla'nın olur bir başkasının olur hiç fark etmez. Sevdiklerinden destek olmak istiyorlar. Oradaki tepki de Özge olarak değil, benden ziyade karaktere." sözleriyle cevap verdi. 

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, Sıla Türkoğlu’nun hayranlarına cevap verdi - 1. Resim

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, Sıla Türkoğlu’nun hayranlarına cevap verdi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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